HABER KIBRIS

TURKCELL KKTC'de Şirket Kurmaya Karar Verdi

29/09/2017

TURKCELL KKTC'de Şirket Kurmaya Karar Verdi
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Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, KKTC'de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan şirket kurulmasına karar verdi.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin yönetim kurulunun, KKTC'de kurulu, sermayesinin tamamına sahip oldukları Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited tarafından, KKTC'de işletme konusu internet servis sağlayıcılığı olan 100 bin dolar veya muadili sermayeli bir şirketin kurulmasına karar verildiği bildirildi.



TAGS: turkcell, kktc
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