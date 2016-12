Turkcell’de her günün bir hatırı, yılbaşının hediyesi var!

Turkcell’liler Sarı Sandık Kampanyası ile Turkcell’li oldukları her gün için puan biriktirip, puanları ile Sarı Sandık’tan en güzel hediyeleri seçebiliyor

Kampanyaya SANDIK yazarak, 2626’ya kısa mesaj gönderen tüm faturalı bireysel hat kullanan müşteriler katılabilecek

İletişim ve teknoloji lideri Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine yeni yıl sürprizleri sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler Sarı Sandık Kampanyası ile Turkcell’li oldukları her gün için puan biriktirerek, Sarı Sandık’tan en güzel hediyeleri seçebiliyor. Ayrıca, yeterli puanları yoksa dahi avans puan kullanabiliyor.

“Turkcell’le her günün bir anlamı var, müşterilerimize Kuzey Kıbrıs Turcell’le geçirdikleri her günün ne kadar değerli olduğunu yeniden hissettirmek istedik” denen Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında, Sarı Sandık Kampanyası hakkında bilgi verildi.

Alışverişlerde indirim imkanı

Ağustos ayından bugüne müşterilerine ücretsiz kullanabilecekleri yurt içi ve yurt dışı konuşma, roaming ve internet paketleri hediye eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yıla özel alışverişlerde indirim imkanı da sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, indirim çekleri ve popüler mağazalarda yüzdelik alışveriş indirimleri ile kendilerine ve sevdiklerine diledikleri hediyeleri seçebilecek. Hediye çeki olarak mesaj şifresi kullanılacak.

İndirim fırsatları nerede?

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, giyimde KOTON Lefkoşa, Mağusa ve Girne şubelerinde kullanabilecekleri indirim çeki ile kadın, erkek ve çocuk giyim reyonlarında 25 TL indirimli alışveriş fırsatı bulacaklar. Ayrıca, Girne, Lefkoşa ve Mağusa’daki tüm Eziç Restoran şubelerinde 20 TL indirimden yaralanacak Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler; 1001 Airport Mall’daki Güral Porselen, Linens ve Seçil Giyim mağazalarında %30 indirim fırsatına sahip olacak.

SANDIK yaz, 2626’ye gönder

Kampanya hediyelerinden SARI SANDIK kampanyasına üye tüm müşteriler yararlanabilecek. Sarı Sandık kampanyasına SANDIK yazarak, 2626’ya kısa mesaj gönderenler ücretsiz katılabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Hediye talebinde bulunmak için kampanyaya katıldıktan sonra puanınıza uygun dilediğiniz hediyeyi katalogdan seçip, hediye kodunu 2626 kısa numarasına mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Her hediye için belli puan değerleri bulunuyor, eğer hediye için yeterli puanınız bulunmuyorsa sistem otomatik avans puan önermesi yapıyor. Avans puan önermesini onaylar onaylamaz da hediye şifresi müşterilerimizin cep telefonuna mesaj olarak geliyor.

Örneğin Koton’dan 25 TL alışveriş fırsatı kazanmak isteyen müşterimiz SS21 yazıp 2626’ya kısa mesaj gönderdiğinde kendisine bir şifre verilecek. Verilen şifreyi KOTON mağazalarında kasa görevlisine göstererek tek seferlik 25 TL alışveriş hakkı kazanmış olacak.”