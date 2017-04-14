Turkcell'den Derya Kanbay'a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in eski Genel Müdürü İsmet Yazıcı'nın Turkcell'in Ukrayna'daki operatörü lifecell'e atanmasının ardından göreve başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, TC Büyükelçisi Derya Kanbay'a yaptığı ziyarette kurumun projeleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Genel Müdür Harun Maden'e, Ukrayna lifecell’de görevine devam edecek olan İsmet Yazıcı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Ayhan Barış ile Emre Laçinler eşlik etti.