'Turkcell’le Gelecek Senin' Yaz Staj Programı başladı

Üniversite mezuniyeti sonrasında öğrencilerin profesyonel hayata bir adım önde ve bilinçli başlamasını amaçlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Yaz Staj Programı başladı.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, her yıl olduğu gibi staj programlarının ana hedefinin, öğrencileri geleceğe ve profesyonel yaşama hazırlamak olduğunu söyledi.

“Turkcell’le Gelecek Senin” Yaz Staj Programı’na katılan öğrenciler hem kurumsal iş ortamını deneyimleyecek, hem de Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan uygulamalar içerisinde yer alacak.



Profesyonelliğe ilk adım



Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine katılan stajyerler, 2 aylık program boyunca analizlere dayalı “Case Study” çalışmaları, Ortak Proje Hazırlama ve Dijital Akademi Eğitimi gibi programlara katılacak, profesyonelliğe ilk adımı atacak.

4 Temmuz’da başlayan oryantasyon eğitimi ile Yaz Staj Programı kapsamında öğrenciler, 2 ay boyunca teorik bilgilerini uygulamaya geçirerek, iş yaşamında deneyim kazanma ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işleyişini tanıma imkanı bulacak.

Oryantasyon Günü ile başladı



4 Temmuz’da gerçekleştirilen oryantasyon ile staj programına başlayan öğrenciler, stajlarının ilk gününde Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal tarafından yapılan şirket tanıtım sunumunu dinledi. Oryantasyon Günü kapsamında daha sonra Planlama Müdürü Muzaffer Meta “İletişim ve Teknoloji” konulu sunumla öğrencilere teknolojinin tarihçesini anlattı, geleceğe yönelik dünyada beklenen teknolojik gelişmeleri özetledi.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’de kariyer yolu

Sunumların ardından düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Turkcell’de Kariyer Yolu” adlı panelde Finans ve Regülasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Alp Ağcataş ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan kendi kariyer yolculukları ve deneyimleri hakkında bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell yöneticileri, sunumları sırasında, yönettikleri fonksiyonların görev ve sorumluluklarını da detayları ile paylaştı.

Panelin ardından stajyerler motivasyon ile ilgili takım oyunu oynadı ve stajları boyunca kendilerine koçluk yapacak “beyaz gölge” denilen ekip arkadaşlarıyla tanıştı.

Oryantasyona katılan öğrenciler neler söyledi?

Ceren Özçaka: “Son sınıf üniversite öğrencisi olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell yaz dönemi staj programının bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Stajımın ilk günlerinde çok tatlı bir heyecana sahibim. Çünkü kurumsal bir çalışma ortamını deneyimliyor ve ilerideki iş hayatım için çok yararlı olacağına inandığım tecrübeler kazanıyorum.”

Gizem Şahan: “Dolu dolu bir oryantasyon gününden sonra Şebeke Teknolojileri bölümündeki ilk günümde sahaya çıkma şansını yakalamam benim için gerçekten büyük bir artı oldu. Daha ilk haftadan öğrendiğim şeyleri düşününce iki ayın sonunda edinmiş olacağım bilgiler için şimdiden heyecanlanıyorum.”

Eda Güneş: “Açıkçası ben böyle bir ortam bulabileceğimi düşünmemiştim. Bize gösterilen ilgi ve alaka çok iyiydi, sunumlar hepimizi çok etkiledi. Her şeyden önemlisi bize kendimizi rahat hissetmemizi ve ortama daha iyi adapte olmamızı sağladıkları için Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür ediyorum.”

Samet Kirmit: “Geleceğin endüstri mühendisi olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’de kendimi özel hissettiğimi ve kurumsallığı daha ilk günden yaşadığımı söyleyebilirim. En küçük ayrıntısına kadar kendinizi özel hissettiğiniz bu şirkette bu ayrıcalıkları yaşattıkları için Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine teşekkür ederim.”