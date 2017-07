Turkcell'lilere Salla Kazan'la 1 ayda 40 bini aşkın hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce dakika ve internet kazanıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler, “Salla Kazan” kampanyası ile bugüne kadar 40 bini aşkın hediye kazandı, kazanmaya devam ediyor.

Emocanların Kıbrıs’a gelişi ile birlikte Cep Hesabım uygulamasını yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce dakika ve internet kazanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şirketin hem eğlendirmek, hem de hediyeler vermek için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasına yoğun ilgi var.

On binlerce dakika ve interneti kapsayan Salla Kazan her hafta kazandırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell'in müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan'la bugüne dek 40bini aşkın hediye verildi.



Kampanya devam ediyor



15 dakikadan 200 dakika konuşmaya, 250 MB'tan 1GB kullanıma kadar her hafta değişen 30'a yakın farklı hediye paketi Salla Kazan'da Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerini bekliyor.

Salla kazan kampanyası için Cep Hesabım uygulamasını indirmek ve aktif etmek gerekiyor.Turkcell'in“Cep Hesabım” uygulaması, “Salla Kazan” kampanyasına katılım fırsatı sunmanın yanısıra kalan kullanımları kontrol etme, fatura detaylarına bakarak ödeme yapma, paket bilgilerini kontrol etme, hat ayarı ve paket satın alma gibi pek çok avantaj sağlıyor, hayatı kolaylaştırıyor.





Her hafta 1 kez



Bireysel ve kurumsal ses hattı kullanan müşteriler bu kampanyadan her hafta 1 kere yararlanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Cep Hesabım uygulamasını AppStore ya da Google Play Store’dan telefonunuza indirerek, uygulamaya giriş yapabilirsiniz” dendi.Ayrıca dileyenlerin mobil cihazlarından https://wr68e.app.goo.gl/1tOA linkini kullanarak uygulamayı indirebileceği de belirtildi.