Türkeş'in yerine Akdağ

AK parti hükümetinde geçen hafta gerçekleşen kabine değişikliğinin ardından, Bakanlar Kurulu, bugün ilk kez toplandı. Yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise, Kıbrıs İşleri Koordinasyonu sorumlusu oldu. Bu görevi daha önce Tuğrul Türkeş üstleniyordı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’ndeki toplantı, saat 11.30’da başladı.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Daha önce Bakanlar Kurulu’na Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.

Akdağ ayrıca, Kıbrıs İşleri Koordinasyonu sorumlusu oldu.



Daha önce başbakan yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.