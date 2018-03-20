Turkish Cargo 1.5 milyon canlı balık taşıdı

ürk Hava Yolları’nın alt markası olarak dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı gerçekleştiren Turkish Cargo başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Turkish Cargo, 100 ton ağırlığına denk gelen 1 buçuk milyon adet canlı Çipura balığını, balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortamı bulutların üzerinde sağlayarak, İzmir’den Umman’a taşıdı.



Son yıllarda gerek sunduğu hizmetlerin gelişimi gerekse de uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar ile Türk ihracatçısının farklı pazarlara açılmasına önemli katkılarda bulunan Turkish Cargo, bu operasyon ile Avrupa’nın en büyük balık yetiştirme kapasitesine sahip şirketi Kılıç Holding’in Ege’de yetiştirdiği 1 buçuk milyon adet Çipura cinsi balığı Umman’a taşıdı.



Boeing 777F geniş gövde kargo uçağıyla, charter seferi olarak icra edilen ve su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi.

Gerçekleştirilen taşıma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen: “Bodrum’dan Umman’a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balık ilk hazırlıkların ardından önce, 3 saat içerisinde tırlarla İzmir’e taşındı, sonrasında arkadaşlarımız balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağımıza yükledi. İzmir’den Umman’a ise 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içerisinde çözüme kavuşturduk. Boeing 777F tipi kargo uçağımızla, IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Kuralları) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu operasyon ile azami hassasiyet gerektiren canlı hayvan taşımaları konusundaki başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bir uçakla 1 buçuk milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir. Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı. Biz hem balıkların sağlığı için gerekli ortamı hem de operasyonun gerekliliklerini, alanında uzman ekibimiz ve Turkish Cargo güvencesi ile başarılı bir şekilde sağladık. Turkish Cargo olarak Türk ihracatçısının her daim yanında olmayı sürdürüyoruz.’’ dedi.

Kargo operasyonlarında en kısa sürede teslimat prensibiyle hareket eden Turkish Cargo bu operasyonda da müşteri beklentisinin ötesinde bir hizmet sağlayarak deniz ürünleri tedarik zincirine ve Türk ekonomisine katkı sağladı.



Tunus, Umman, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkelerinden gelen canlı balık ithalatı talebine rahatlıkla karşılık verebilecek uçak filosuna ve dünya çapında efektif bir uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo özel kargolar için güven oluşturuyor.



Kılıç Holding Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan İlgaz: ‘’Türkiye’den yurt dışına deniz balığı ihracatı gerçekleştiren tek firmayız. Yaklaşık olarak 1 buçuk milyon yavru Çipura balığını kırk saatten daha kısa bir sürede Umman açıklarından Hint Okyanusu’na indirdik ve Turkish Cargo ile ilk taşımamızı gerçekleştirdik. Bayrak taşıyıcı havayolumuz ile gerçekleştirdiğimiz bu operasyonun devamında, buna benzer yeni başarılarda da iş birliği içerisinde olmayı umuyoruz’’ dedi.



Operasyonlarını Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) kurallarına göre yöneten kargo sektörünün dinamik markası Turkish Cargo, iyi eğitimli personeliyle tüm canlı hayvan taşımalarına azami ölçüde özen göstererek, en iyi emniyet, konfor ve hijyeni sağlamaya devem ediyor.