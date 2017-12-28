Türkiye - ABD Vize Krizinde Yeni Gelişme

Türkiye, yerel çalışanlarımızın resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağı güvencesine bağlı kalmıştır"

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Mehmet Topuz'un, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye arasında başlayan vize krizinde sona gelindi. Türkiye'nin yerel çalışanların gözaltına alınması halinde Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceği garantisi verdiğini kaydeden ABD Büyükelçiliği, randevu kısıtlamasını kaldırdı.

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir” dendi.