Türkiye A Milli Takım'ın 2018 Rusya şansı kalmadı
İzlanda'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçlar öncesi Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını yitirdi.
07/10/2017
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında konuk ettiğiİzlanda'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Rusya'da yapılacak finallere katılma şansını kaybetti.
Ay-yıldızlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken karşılaşmada sahadan 3-0 mağlup ayrılarak 14 puanda kaldı ve son maçlar öncesinde 4. sıraya geriledi.
I Grubu'nda son maçlar öncesi İzlanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puanlı takımlardan Hırvatistan averajla 2'nci, Ukrayna ise 3. sırada yer aldı. Grupta 8 puanlı Finlandiya 5'inci, 1 puanlı Kosova 6'ncı ve son sırada bulunuyor.
Türkiye bu sonuçla 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma umutlarını yitirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın grupta oynadığı 9 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:
Hırvatistan-Türkiye: 1- 1
Türkiye-Ukrayna: 2-2
İzlanda-Türkiye: 2-0
Türkiye-Kosova: 2-0
Türkiye-Finlandiya: 2-0
Kosova-Türkiye: 1-4
Ukrayna-Türkiye: 2-0
Türkiye-Hırvatistan: 1-0
Türkiye-İzlanda: 0-3