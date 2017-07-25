Türkiye AB ile ilişkileri masaya yatırıyor

AB ile Türkiye bugün yeniden masaya oturuyor. Brüksel'de düzenlenecek siyasi diyalog toplantısında Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Bakanı Ömer Çelik, AB kanadını ise Yüksek Temsilci Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn temsil edecek. Türkiye-AB ilişkilerinde en önemli gündem maddesi üyelik müzakereleri olacak.

AB ile görüşmelerde Türkiye hedefinin tam üyelik olduğunu belirtiyor. Alternatif önerileri kesinlikle kabul etmeyen Türkiye yeni başlıklar açılmasını talep ediyor.



Türkiye, Avrupa Birliği'nden özellikle yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklarında adımlar atmasını istiyor.



Avrupa Birliği ise mevcut siyasi ortamda yeni başlık açılmasının mümkün olmadığını belirtiyor.



Avrupa Birliği özellikle hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularında Türkiye'yi eleştiriyor ve bu eleştirilerini giderek sertleştiriyor.



Türkiye ise bu eleştirilere karşılık OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun faaliyete geçtiğine dikkat çekiyor.



Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir diğer önemli maddeyse tarafları biraraya getiren zirveler düzenlenmesi.



Ankara, Avrupa Birliği-Türkiye arasında düzenli zirveler yapılması konusunda daha önce alınan kararlara rağmen bunların uygulanmamasını eleştiriyor ve 2017 bitmeden böylesi bir zirve düzenlenmesini talep ediyor.



Avrupa Birliği ise zirve için 2018 bahar aylarının daha elverişli olduğu görüşünde.



Vize mufaiyeti de ilişkilerin en önemli başlıklarından biri. Türkiye bu alanda eksiklikleri gidermek için gösterdiği çabalara dikkat çekiyor ve ab'den yapıcı yaklaşım göstermesini talep ediyor.



Avrupa Birliği kanadıysa vize muafiyeti için Türkiye'nin gerekli tüm kriterleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Gümrük Birliği konusu da Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki en önemli gündem maddelerinden biri olacak.



Türkiye artık beklentileri karşılayamaz hale gelen Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguluyor.



AB ise mevcut ortamda çabuk adım atılmasının mümkün olamayabileceğinin altını çiziyor.