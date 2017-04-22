Türkiye, Akdeniz'de dengeleri değiştirecek

TESPAM Başkanı Akyener, "Türkiye'nin Akdeniz'deki girişimleri potansiyel alanlarda yeni kaynaklar keşfetmesi, bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek" dedi. Türkiye Akdeniz'de arama yapacak.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştireceği petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında yeni kaynaklar keşfetmesinin bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğini belirtti.

Yankı uyandırdı

Akyener, Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın petrol ve doğalgaz aramak için MTA Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'de görevlendirmesinin uluslararası alanda büyük yankı uyandırdığını ifade eden Akyener, Türkiye'nin yerli kaynaklarını tespit etme ve geliştirme stratejisi çerçevesinde attığı adımların önemli sonuçları olacağını vurguladı.

Yenilenebilir enerjiye 1.5 milyar TL destek

Diğer taraftan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen destek miktarı, martta geçen yılın aynı ayına göre 279 milyon 181 bin lira artarak, 1 milyar 472 milyon 751 bin liraya çıktı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, YEKDEM kapsamında martta 4 milyar 771 milyon 477 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece üretilen elektriğin yüzde 20.2'si bu kapsamdaki santrallardan karşılandı. Elektriğin, 2 milyar 888 milyon 446 bin kilovatsaati HES'lerden sağlandı.

İhlal edilen deniz alanları

Akyener, şunları söyledi: "Türkiye, Akdeniz'de hidrokarbon aramacılığına yönelerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) usulsüz şekilde bazı Amerikan, Katarlı, Norveçli ve İtalyan şirketlerle birlikte ihlal ettiği deniz alanlarını, sahiplenmiş olacak. Böylelikle, olası bir Kıbrıs çözümü kapsamında hak sahibi olduğu deniz alanlarını kaybetmemiş olacak. Türkiye'nin Akdeniz'deki girişimleri neticesinde ilgili potansiyel alanlarda yeni kaynaklar keşfetmesi, bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek."