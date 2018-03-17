Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Avrupa Parlamentosu’nun Afrin’le ilgili kararına ilişkin, “Avrupa Parlamentosu böyle çıkıntılıkları yapıyor. Terörle mücadeleyi onlar mı yapıyor? Kusura bakmasınlar, onlar sıcacık koltuklarında otururken Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa’ya terörün yayılmasının önüne geçiyor. Bir anlamda Türkiye Avrupa’yı terörden koruyor. Bu kararları almadan önce dönüp dolaşıp, yatıp kalkıp Türkiye’ye dua etmeleri lazım” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaptığı ziyarette basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Esnaf ve çiftçilere nefes aldıracak yeni bir paket üzerinde çalışıldığı hatırlatılarak, bu konuda ne yapılacağı ve faiz oranları konusunda ne tür adımlar atılacağı sorularına Yıldırım, “Çalışmalar epey bir olgunlaştı. Ama son şeklini henüz vermedik. 2017’de olduğu gibi 2018’de de çeşitli sektörlere yönelik bazı tedbirler ve kolaylıklar getireceğiz. Bunu yapmakla durgunluk geçiren bazı sektörlerin sorunları çözüme kavuşturulacak. Bu sektörel bazlı alacağımız tedbirler” ifadelerini kullandı.