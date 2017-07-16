Türkiye Bir Yıl Önce Uçurumun Kenarından Döndü

Türkiye Cumhuriyeti bundan tam bir yıl önce büyük bir uçurumun kenarından döndü.

15 Temmuz akşamı FETÖ tarafından organize edilen darbe girişimi eğer başarıya ulaşsaydı, Türkiye 16 Temmuz sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacaktı.

İç savaşın, belirsizliğin, parçalamanın yaşanmaya başlanacağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yok oluşa sürükleneceği yeni bir döneme girilecekti.

Bir takım odakların Türkiye için öngördükleri model uygulamaya konulacaktı.

Bu modelin uygulamaya konulmasıyla birlikte yeni bir Irak ya da Suriye yaratılacaktı.

Ama hesap bozuldu. Bir bütün olarak Türkiye buna geçit vermedi.

Halk ortaya koyduğu iradenin tankla, topla, uçakla değiştirilmesine karşı çıktı.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi partiler, medya ve tabii ki en önemlisi halk darbeye karşı dik durdu.

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