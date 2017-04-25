“Türkiye geç bile kaldı”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Türkiye’nin Navtex ilan ettiğini, Türk tarafının da zenginliklerde hakkı olduğunu söyledi.

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AA

25 Nisan 2017 - 08:44

Maliye Eski Bakanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, Türkiye’nin Navtex ilan ederek Rum tarafına gerekli ikazı yaptığını, bunun yerinde bir davranış olduğunu, hatta geç bile kalındığını söyledi.

Tatar, Rum tarafının, Türk tarafının haklarını dikkate almadan ve büyük bir küstahlıkla müzakereler devam ederken tek taraflı anlaşmalara devam etmekte ısrar ettiğini belirtti.

Tatar, yapısal dönüşümler gerçekleşebilir ve devletin kamu boşluğu iyiye doğru götürülürse ülkede refahın artacağını belirterek, “rakamlara bakıldığında bir iyileşme olabilir” diye konuştu.

Deniz ABİDİN-YENİBAKIŞ

UBP Milletvekili Ersin Tatar, ülke gündemini Yeni Bakış’a değerlendirdi. Tatar, Türkiye’nin Navtex kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, zenginliklerde Türk tarafının da hakkı olduğunu söyledi. Tatar, Rum tarafının, Türk tarafının haklarını dikkate almadan ve büyük bir küstahlıkla müzakereler devam ederken tek taraflı yaptıkları anlaşmalarına devam etmekte olduklarını belirtti. Tatar, Türkiye’nin Navtex ilan ederek Rum tarafına gerekli ikazı yaptığını ve bunun yerinde bir davranış olduğunu, hatta geç bile kalındığını söyledi.

“Biraz daha iyileşme görülecek”

Tatar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili ise, ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de krizlerin zaman zaman yaşanmakta olduğuna dikkat çekerek, dövizin biraz düşüş göstermesiyle ilerleyen zamanlarda biraz daha iyileşme olacağını düşündüğünü belirtti.

“Yapısal dönüşümler refahı artırır”

Tatar, şöyle devam etti, “Biz ülke olarak dışa bağımlı, dövize bağımlı bir ülkeyiz. Gerçekte vatandaşın alım gücünün düştüğü bir durumdayız, bunun nedeni dövize bağlı oluşumuzdur. Ancak rakamlara bakıldığında bir iyileşme olabilir. Ülkeye gelen öğrenci ve turist sayısı yanında son günlerde hem Lefkoşa’da hem de Girne’de inşaatlarda bir hareketlenme söz konusu. Bunun yanında yurtlarda, otellerde ve sanayide de hareketlenme mevcut. Ülkede yapısal dönüşümler gerçekleşebilirse ve devletin kamu boşluğu iyiye doğru götürülürse refah artacaktır.