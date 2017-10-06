Türkiye, Güney'den çıkamadı: 2-1

Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki uluslararası spor müsabakalarının biri de dün oynandı.

İki ülke arasında kalan ve uluslararası spor arenası tarafından dışlanan KKTC'nin her zaman olduğu gibi yine sadece izlemekle yetindiği futbol karşılaşmasında kazanan Güney Kıbrıs oldu.

"2019 U21 Avrupa Şampiyonası"nda 6. Grupta yer alan Güney Kıbrıs ile Türkiye dün Larnaka'da karşılaştı. Türkiye 41. dakikada Orkan Çınar'ın kaydettiği frikik golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken Güney Kıbrıs 53. dakikada Karo ve 58. dakikada Soteriu'nun golleriyle 90 dakika sonunda sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Güney Kıbrıs gruptaki üçüncü maçında 6 puana ulaşırken ikinci maçına çıkan Türkiye 1 puanda kaldı.