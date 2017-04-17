Türkiye halkının yüzde 51.4 EVET, yüzde 48.6’sı HAYIR oyu kullandı

Türkiye’de Parlamenter sistemin değişikliği öngören 18 maddelik Anayasa değişikliği referandumu olaysız bir şekilde gerçekleştirildi.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Türkiye halkı Parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet sitemi öngören anayasa değişikliğine onay verdi.

Yüzde 85 katılımla gerçekleştirilen 18 maddelik anayasa referandumda seçmenin yüzde 51.4 EVET, yüzde 48.6’sı ise HAYIR oyu kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu başkanı Sadi Güven, dün gece saat 23.00 itibarıyla açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğunu, kesin sonuçların ise itiraz süreleri dikkate alındığında en geç 11-12 gün sonra açıklanacağını duyurdu.

Sadi Güven, “’evet’ oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, ‘hayır’ oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında ‘evet’ çıkmıştır.”