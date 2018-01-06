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Türkiye ile Fransa arasında füze savunma anlaşması imzalandı

EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi imzalandı.

06/01/2018

Türkiye ile Fransa arasında füze savunma anlaşması imzalandı
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EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un huzurunda imzalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetler arası ve baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Macron’un huzurunda Türkiye ve Fransa arasında üç anlaşma imzalandı.

Buna göre, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi (Kavram Tanımlama Çalışması Sözleşmesi)", Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri ile EUROSAM Genel Müdürü Abdoulaye Samba tarafından imza altına alındı.

"Türk EXIMBANK ve Bpifrance Assurance Export Arasında Karşılıklı Reasürans Anlaşması"na ise Türk EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Bpifrance Assurance Export Genel Müdürü Christophe Viprey imza koydu.

"Türk Hava Yolları AO ile Airbus SAS arasında Mutabakat Zaptı" ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus Yönetim Kurulu Başkanı Tom Enders tarafından imzalandı.



TAGS: İtalya, fransa, EUROSAM, ASELSAN
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