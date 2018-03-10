"Türkiye, Navtex’i Yenilemedi" İddiası

Politis gazetesi, “Navtex Bu Akşam Bitiyor – Dün Akşama Kadar 3’üncü Parselin Bağlanması Yenilenmedi” başlıkları altında verdiği haberinde, ENI şirketinin 10’uncu parselde bulunan “Supia” yatağında sondaj çalışması yapmasına engel olan Türkiye’nin Navtex’inin 10 Mart tarihine kadar geçerli olduğunu dün geceye kadar söz konusu Navtex’in yenilenmediğini iddia etti.



Gazete, bu akşama kadar Navtex’in yenilenmemesi durumunda Rum Yönetimi’nin müzakerelerin yeniden başlaması için eyleme geçme adına koyduğu koşulun yerine geleceğini vurguladı.



Haberde, Güney Kıbrıs’ın ise hakları Exxon Mobil-Qatar Petroleum şirketlerine ait olan 10’uncu parselde çevresel araştırmalar yapılabilmesi adına ilan ettiği Navtex’in Pazar günü geçerli olmaya başlayacağı da vurgulandı.



Gazete, Rum Navtex’inin 20 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını ancak araştırmalara başlayacak iki geminin henüz Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunmadıklarını vurguladı.



HRİSTODULİDİS’İN AÇIKLAMALARI



Öte yandan, Fileleftheros gazetesi, “İlişkilendirmede Israr Ediyor – Türk Tarafı Enerji Konularını Müzakerelere Taşımak İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türk tarafının enerji konularını Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleriyle ilişkilendirmek için her yolu denediği iddiasında bulunurken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamaya kısaca yer verdi.



Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta sosyal nitelikli görüşmeyi gerçekleştirmeleri durumunda Türk tarafının niyetinin kesinleşeceği yorumunda da bulunurken Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaları aktardı.



Habere göre Hristodulidis, uluslararası toplumun, eylem ve girişimleriyle müzakerelerin yeniden başlaması perspektifi yaratan Rum Lider Anastasiadis’in olumlu tutumunu bildiği iddiasında bulunurken “koşullar koyanın, enerji planlarını Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirmeye çalışan Türkiye ve Kıbrıslı Türkler olduklarını” savundu.



Liderler yemeği konusunda ise, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a tarih vermesinin beklendiği iddiasını yineledi.



BM Genel Sekreteri’nin özel danışman ataması konusuna da değinen Hristodulidis, yeni özel danışmanın Espen Barth Eide’nin yerini almayacağını, tek görevinin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda tarafların görüşlerini öğrenmek olacağını öne sürdü.



Hristodulidis’e göre yeni özel danışman, “Kıbrıs, Yunanistan, İngiltere ve Brüksel’i ziyaret edecek ve ardından BM Genel Sekreteri’ne, müzakerelerin yeniden başlaması zemininin olup olmadığı konusunda rapor sunacak”.



ANASTASİADİS HARİRİR’YLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in cuma günü Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.



Habere göre, Anastasiadis ile Haririr görüşmede Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz bölgesini ilgilendiren konuları ele aldılar.