Türkiye seçimini yaptı…

Öyle bir seçim ki, neredeyse “para dik durdu…”

Yüzde 51.3 evet…

Yüzde 48.7 hayır…

Seçim sonuçları aslında Türkiye’nin bir karara varamadığını gösteriyor.

Kafalar karışık.

Ne olacağı belirsiz.

Ki belirsizlik en kötü şey.

Türkiye “evet” dedi demesine ama…

Öyle bir “evet” ki nesiller boyu tartışılacak.

Ama nesillerin geleceğini de etkileyecek.

Öyle bir seçim ki, kimse memnun değil.

Ötle bir seçim ki, kimse güçlü çıkmadı sandıktan.

Ama demokrasi.

O demokrasi ki…

Yüzde 50.01 yüzde 49.99’u geride bırakıyor.

Böyle bir tabloda, yeniden bir demokrasi nasıl inşa edilir?

Elbette kaos bekliyor Türkiye’yi…

Elbette belirsizlik.

Ankara- İzmir- İstanbul

Ak Parti’nin kalesi Ankara ve İstanbul sonuçları nasıl?

Kıl payı da olsa muhalefet oyları kazandı.

Bu bir milletvekilliği seçimi değil ama…

Bir de bu açıdan bakın.

İzmir… Ankara… İstanbul…

Üç büyük şehir.

En fazla milletvekili çıkaran şehirler.

Üç şehirde de AK PARTİ kaybetti.

İzmir malum…

Ama Ankara ve İstanbul.

O zaman farklı bir bakış açısından da bakmak gerekiyor.

Ya genel seçim olsa…

İktidarın Yol haritası belliydi…

Güçlü bir evet ile birlikte.

Önce Erdoğan Ak Parti’ye üye olacak.

Başkan seçilecek.

2 yıl sonra olan genel seçimler vardı ya.

Öne alınacaktı.

Erdoğan güçlü bir cumhurbaşkanı olarak yoluna devam edecekti.

14 yıl ülkeyi bu şekilde yönetecekti.

Elbette dili geçmiş zaman kullansamda…

Bu halen en güçlü senaryo.

Ancak.

Ankara…

İstanbul tablosuna bakınca…

Ak Parti bu tabloda genel seçime gider mi?

Genel seçimde güçlü bir meclis çoğunluğu ile birlikte…

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilir mi?

Bunlar hep tartışılması gereken konular.

Erdoğan’ın başında olmadığı Ak Parti hep güç kaybetti.

Şimdi de öyle görünüyor.

Kimse mutlu değil…

Bir düşünmek gerek

Şimdi herkesin sakin kafa ile düşünmesi gereken bir dönem.

Bu tablodan güçlü bir lider çıkar mı?

Güçlü bir iktidar çıkar mı?

Türkiye’de ayrılıklar biter mi?

Türkiye’yi bölmek için çöreklenenler, zayıf anını bekleyenler ne yapar?

Türkiye’nin geleceği, Ak Parti’nin de, Erdoğan’ın da geleceğinden önemli.

Bunu Türkiye için siyaset yapan Ak Parti kurmayları ve Erdoğan da bizden iyi biliyor.

Sonuçlar “gücü” kimseye vermedi.

Sadece Erdoğan az farkla sandıktan çıktı, yine…

Şimdi sağlıklı düşünme zamanı.

Herkesin.

Tam da gelecek için.