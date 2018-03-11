Türkiye ve Güney Kıbrıs karşılıklı NAVTEX yayınladı

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin yayınladığı NAVTEX’in, Apostolos Andreas Manastırı’nın kuzeydoğusundan Baf’ın batısına kadar olan yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanı, 11-18 Mart ile 22-29 Mart tarihleri arasındaki dönemde kapsadığını; ancak Güney Kıbrıs’ın, Exxon Mobil tarafından 10. parselde yapılacak olan sondaj çalışması için bağladığı bölgeyle çakışmadığını yazdı.

Türkiye’nin bu eyleminin, Exxon Mobil’in yapacağı sondaj çalışmalarıyla bağlantılı olduğu şeklinde yorumlanabileceğini öne süren gazete, NAVTEX’te, savaş gemilerinin su altı cihazını çekerek yapacağı tatbikatı duyurduğunu iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin bu faaliyetinin hemen akabinde, Larnaka’daki Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) karşı NAVTEX yayınladığını ve Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX’in, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından onaylanmadığını ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde NAVTEX yayınlama yetkisine sahip tek yasal istasyonun, JRCC Larnaka ve Kıbrıs Radyosu olduğunu” öne sürdüğünü yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın Exxon Mobil’in 10. parsel içerisindeki sondaj çalışmalarıyla ilgili yayınlamış olduğu NAVTEX’in ise dün akşam yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği sözde “MEB”i içerisindeki büyük bir bölümün, “Maria S. Merian” adlı Alman araştırma gemisinin yapacağı araştırmalar için bağlanmış olduğu da belirtirken, bu bölgenin, Türkiye’nin dün yayınladığı yeni NAVTEX’te belirtilen bölge ile çakıştığını yazdı.

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi de, edindiği bilgilere dayanarak, Amerikalıların 15-20 Mart tarihleri arasında, 10. parselde yapılacak olan sondajın ön hazırlıklarını yapmak için adaya geleceğini yazdı.