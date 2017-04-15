Türkiye yarın sandık başında

Türkiye’de “Cumhurbaşkanlığı sistemi”ni getiren 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için yarın yedinci kez halk oylamasına gidilecek.

Halk oylamasında yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak, cezaevlerinde 461 sandık kurulacak.

Halk oylamasında, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkli zarflar ve beyaz renk üstünde “Evet”, kahverengi renk üstünde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile “tercih” mührü kullanılacak.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatlerinde sandık başına gidecek.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun hazırladığı seçim takvimi kapsamında, yarın yapılacak halk oylaması için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları 9 Nisan’da başladı. Buna göre, propaganda serbestliği, bugün saat 18.00’de sona erecek.