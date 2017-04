Türkiye'de engellendi, KKTC'de de ulaşılamıyor

İnternet ansiklopedisi Vikipedi'nin (Wikipedia) sayfalarına erişim, 29 Nisan 2017 tarihi itibari ile engellendi. Özgür Ansiklopedi sloganıyla yola çıkan ve gönüllüler ile günden güne büyüyen Vikipedi Türkiye'de engellenirken KKTC'de de bazı servis sağlayıcıları bu engelden nasibini aldı.

NTV'nin haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan yasağın nedeni henüz açıklanmadı ancak engel sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

BTK’nın “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında ise siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan şu açıklama çıkıyor:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”