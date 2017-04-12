Türkiye'de fabrikada patlama! Kimyasal alarm verildi

İstanbul'a 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal sızıntı alarmı verildi. Bir tekstil fabrikasında meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu, sanayi bölgesindeki patlama sonrası dumandan etkilenen 29 işçi hemen çevre hastanelere kaldırıldı. Birçok işçi de fabrikalardan geri gönderilirdi. Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürerken polis çevredeki tüm yolları kapattı.

Tekstil üretimi yapan bir firmada meydana gelen patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu.

AFAD ekiplerinin müdahale ettiği olayda itfaiye ekipleri emniyet görevlileri fabrikanın bulunduğu sokağı çember altına alırken organize bölge müdürlüğünde işe giden bir çok fabrika işçilerini tahliye ederek evlerine geri gönderdi.

BEBEĞİNİZİ EMZİRMEYİN!

Gaz sızıntısının ardından pek çok firma çalışanlarını eve gönderdi. Bebekli çalışanlara yönelik “durum netleşene kadar bebeğinizi emzirmeyin” denildi.

Dumandan ve gazdan etkilenen on kişi Çerkezköy devlet hastanesine sevk edildi. Burada, 112 çalışanları da gaz maskeleriyle ve özel kıyafetlerle gazdan etkilenenlere müdahale ediyor. Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban Çerkezköy belediye başkanı Vahap Akay ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Ogan patlamanın meydana geldiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi alıp çalışmaları yakından izlediler.