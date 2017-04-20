Türkiye’de gezilmesi gereken şehirler dendiği zaman herkesin aklına İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirler gelmektedir. Bu şehirler görülmeye değer, büyük ve kültürel açıdan zengin şehirlerimizdir. Ancak doğal güzelliğe sahip birçok şehrimiz bulunuyor. Bunlardan bahsedecek olursak;

Çanakkale

Türk tarihinin önemli izlerini taşıyan Çanakkale’de hem tarihi hem de doğal açıdan görülebilecek birçok yer var. Şehitlerimizin anıtları, savaşların gerçekleştiği yerler, heykeller, müzeler ve birçok diğer tarihi yer sizi bekliyor olacak. Ayrıca tatil için de harika koylara ve plajlara sahip Çanakkale’de ön plana Bozcaada ve Gökçeada çıkıyor. Assos gibi muhteşem yerlere de sahip olan bu güzide şehrimizi mutlaka gezmeli, mümkünse bir yaz tatilinizi burada geçirmelisiniz. Çanakkale gezisi için hemen planınızı yapmaya başlayın!

Antalya

Yaz tatillerinin vazgeçilmez destinasyonu Antalya’da hem tatil yapıp hem de keşfe çıkabilirsiniz! Kaleiçi ile büyüleyen Antalya’da antik kentler, plajlar, şelaleler ve doğa parkurları ön plana çıkıyor. Gününüzün yarısını plajlarda dinlenerek geçirebilir, diğer yarısını ise tarihi yerleri keşfetmeye ayırabilirsiniz. Kaleiçi mutlaka vakit geçirmeniz gereken bir bölge olup, alışveriş için de idealdir.

Denizli

Pamukkale Travertenleri sayesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Denizli’de görülmesi gereken birçok yer var! Antik havuzdan kaplıcalara, antik kentlerden şelalere birçok yer gördüğünüzde şaşırmanızı sağlayacak. Doğaüstü mağaraları, parkları ve köyleri huzurlu bir seyahat geçirmenizi sağlayabilir. Kültürel ve keşif gezisi için Denizli harika bir seçenek! Denizli gezilecek yerler listenize Pamukkale Travertenleri’nden başka ekleyebileceğiniz çok şey olduğunu hatırlatmak istedik.

Sinop

Karadeniz’in incisi Sinop, diğer şehirlerden farklı olarak rahat ve özgür yaşamıyla ziyaretçilerini mest ediyor. Ayrıca Türkiye’nin en kuzeyindeki kara topraklarına sahip. Muhteşem plajları berraklığıyla bilinir. Her ne kadar bir tatil destinasyonu olarak ön plana çıkmasa da Sinop, gidildiği zaman herkesi etkisi altında bırakır. Sinop Kalesi gibi tarihi yerleriyle de vaktinizi geçirebileceğiniz birçok noktası bulunur.

Mersin

Upuzun sahilleri, yemekleri, sıcak havası, bahçeleri ve daha birçok özelliğiyle Mersin, Türkiye’nin en güzel doğal şehirlerinden biri.