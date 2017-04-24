Türkiye'de gözaltındaki İtalyan gazeteci serbest

Türkiye'de gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgesel yönetmeni Gabriele Del Grande serbest bırakıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de iki hafta önce gözaltına alınan İtalyan gazeteci Del Grande'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Alfano, Twitter hesabından "Gabriele Del Grande serbest. Onunla şimdi konuştum. İtalya'ya geri dönüyor. Ailesine haber verme mutluluğunu yaşadı. Bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

İtalyan bakan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini haberdar ettiğini de söyledi ve teşekkür etti.

İtalyan gazeteci ve belgesel yönetmeni Del Grande'nin 10 Nisan'da Suriye sınırında Hatay yakınlarında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Ödüllü belgesel yönetmeni

İnsan hakları konulu “Fortress Europe” adlı bir blog yazan Del Grande, son yıllarda özellikle Suriye’deki savaş, savaşın nedenleri ve sivil halk için sonuçları hakkında haberler hazırlıyordu. Yazıları Almanya'da "die tageszeitung" gazetesinde de yayınlanıyordu. 34 yaşındaki gazeteci ve yönetmen ile, özellikle “Gelin Tarafı” ("Io sto con la sposa”) adlı belgesel için işbirliği yapan Alman mültecilere yardım kuruluşu MFH Bochum ise, Del Grande’nin bölgede yeni kitabı için araştırma yaptığını duyurmuştu.

İtalya’nın Lampedusa Adası’na çıkan Suriye ve Filistinli beş sığınmacının sahte bir düğün konvoyuyla İtalya’dan İsveç’e götürülmesini konu eden “Gelin Tarafı” adlı belgesel, 2014 yılında Uluslararası Venedik Festivali’nde gösterilmiş ve özel ödüle layık görülmüştü.