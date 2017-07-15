HABER KIBRIS

Türkiye’de hain darbe girişiminin birinci yıldönümü

15/07/2017

Türkiye’de hain darbe girişiminin birinci yıldönümü
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Bugün 15 Temmuz, Türkiye’deki hain darbe girişiminin birinci yıldönümü..

Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 1’inci yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Anma törenleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de saat 13.00’te özel oturum düzenlenecek.

İstanbul’da ise saat 18.30’da Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından “demokrasi nöbeti” tutulacak.



TAGS: türkiye, darbe girişimi
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