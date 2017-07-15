Türkiye’de hain darbe girişiminin birinci yıldönümü
15/07/2017
Bugün 15 Temmuz, Türkiye’deki hain darbe girişiminin birinci yıldönümü..
Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 1’inci yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor.
Anma törenleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de saat 13.00’te özel oturum düzenlenecek.
İstanbul’da ise saat 18.30’da Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından “demokrasi nöbeti” tutulacak.