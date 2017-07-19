Türkiye'de kabine değişti!
19/07/2017
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni kabineyi açıkladı.
Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başbakan yardımcılığına getirildiğini açıkladı.
Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanlığına Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Jülide Sarıeroğlu'nun getirildiğini bildirdi.
Yıldırım'ın açıklamasına göre revizyon sonrası yeni Bakanlar Kurulu şöyle şekillendi:
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı: Lüffü Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan
"BU BİR KAN DEĞİŞİMİ"
Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızla istişareleri yaptık. Arkadaşlarımız görev yapanlar, yeni başlayacaklar hepsi birbirinden üstün meziyeti olan arkadaşlar. Kimsenin birbirine üstünlüğü söz konusu yok. Bu bir bayrak yarışı, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bu yapılır."
"GÖREV DAĞILIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
Başbakan Yardımcıları ile ilgili görev dağılımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kimin sorumlu hangi görevden olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecek" dedi.