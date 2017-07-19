Türkiye'de kabine değişti!

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni kabineyi açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başbakan yardımcılığına getirildiğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanlığına Abdülhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Jülide Sarıeroğlu'nun getirildiğini bildirdi.

Yıldırım'ın açıklamasına göre revizyon sonrası yeni Bakanlar Kurulu şöyle şekillendi:

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı: Lüffü Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

"BU BİR KAN DEĞİŞİMİ"

Yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklamasının ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla istişareleri yaptık. Arkadaşlarımız görev yapanlar, yeni başlayacaklar hepsi birbirinden üstün meziyeti olan arkadaşlar. Kimsenin birbirine üstünlüğü söz konusu yok. Bu bir bayrak yarışı, kan değişimidir. Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bu yapılır."

"GÖREV DAĞILIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Başbakan Yardımcıları ile ilgili görev dağılımına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kimin sorumlu hangi görevden olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecek" dedi.