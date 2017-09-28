Türkiye'de üretilen ve İtalya'da el konan tonlarca makarna fakirlere bağışlandı

İtalyan bir markanın Türkiye'de ürettiği 350 ton makarnaya, tüketiciyi İtalya'da üretildiğine inandıracak şekilde paketlendiği gerekçesiyle Genova Limanı'nda el kondu. Libya, Peru ve El Salvador'a bağışlanan makarna, okul ve aş evlerinde kullanılacak.

İtalya'nın köklü makarna üreticilerinden Garofalo'nun, Afrika ülkelerine ihraç için üretilen 'Santa Lucia' alt markasına ait 350 ton makarna geçen yıl Türkiye'den Genova'ya nakil edildiğinde gümrük kontrollerine takıldı.

Yapılan incelemelerde, makarnanın İtalya'da üretildiğini düşündürecek şekilde paketlendiği ve paketlerinin üzerindeki "Türkiye'de üretilmiştir" yazısının zor görünür şekilde ve silinebilir mürekkeple yazıldığı belirlendi.

Tüketiciyi yanıltıcı etiket

İtalya'da ticari ürünlerin tüketiciyi yanıltıcı şekilde etiketlenmesini yasaklayan yasa maddesi gereği makarna gümrükte durduruldu.

Üretici firma, söz konusu makarnanın İtalya ya da Avrupa pazarı için değil, Afrika'ya ihraç edilmek üzere üretildiğini, bu nedenle İtalyan tüketicileri koruyan bu yasanın kapsamına girmediğini savundu. Firmanın itirazı üzerine Yargıtay'a kadar taşınan davada son karar makarnaya el konması yönünde oldu.

Mahkemenin kararı sonrası, operasyonu yürüten Gümrük Ofisi'nin Dolandırıcılığı Önleme Bürosu ve Mali Polis, el koyulan makarnanın israf olmaması için çalışmalara başladı.

Okul ve aş evlerinde kullanılacak

Katolik yardım kuruluşu Sant Egidio ve BM'nin insani yardımlardan sorumlu birimi UNHRD ile işbirliği içinde, bu makarnaların Libya, Peru ve El Salvador'a bağışlanmasına karar verildi.

Operasyondan sorumlu Mali Polis Komiseri Christian Costanzo, kısa süre önce 6 konteynır makarnanın Peru'ya, 4 konteynırın El Salvador'a ve 3 konteynerin da Libya'ya gönderildiğini söyledi. Makarnaların bu ülkelerde fakir bölgelerdeki okul ve aş evlerinde kullanılacağı açıklandı.

Komiser Costanzo, geçen yıldan beri gümrük depolarında tutulan makarnaların son kullanma tarihinin geçip geçmediği sorusuna, "Son kullanma tarihleri 2018 yazında dolacak. O zamana kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalarını amaçladık" yanıtını verdi.

Genova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Mali Polis Genova İl Komutanı Renzo Nisi de, daha ziyade uyuşturucu gibi yasa dışı maddelere el koymaya alışkın oldukları ve bu maddeleri el koyulduktan sonra imha ettikleri için 350 ton makarnayla ne yapacakları konusunda Sant Egidio derneği ile BM'den yardım almaya karar verdiklerini söyledi.

'Daha az masraflı olduğu için Türkiye'de üretildi'

Öte yandan üretici firma Garofalo'dan geçen aylarda yapılan açıklamada, söz konusu makarnanın daha az masraflı olduğu için Türkiye'de üretildiği belirtilmişti.

Firma, Afrika pazarında diğer yabancı markalarla, özellikle de Türk malı makarnalarla rekabet edebilmek için bu seçeneğe başvurduklarını duyurmuştu.

İtalya'da geçen aylarda çıkan haberlerde söz konusu makarnanın miktarı yaklaşık 1000 ton olarak duyurulmuştu.