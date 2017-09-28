Türkiye’den ‘YAZ SAATİ’ açıklaması

Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Yaz saati uygulaması aynı istikamette sürecek" dedi. Bakan Albayrak, yaz saati uygulamasında "Usül ile ilgili düzenleme yapılacak" açıklamasında bulundu.

DANIŞTAY DURDURMA KARARI VERMİŞTİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.