Türkiye’den 4 bin 884 sığınmacı Avrupa’ya gönderildi

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşması uyarınca Avrupa’ya gelen sığınmacıların büyük bölümü Almanya tarafından kabul edildi.

Rheinische Post gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan aldığı verilere dayandırdığı haberine göre mülteci anlaşması uyarınca Türkiye'den Avrupa'ya 4 bin 884 sığınmacı geldi. Sığınmacıların 1768'ini Almanya kabul ederken Hollanda 1029, Fransa 691, Finlandiya 384, İsveç 279, Belçika 242, İtalya 208 ve İspanya 118 sığınmacı aldı.

Almanya'ya 180 kişilik son sığınmacı grubunun geçen perşembe günü uçakla geldiği belirtiliyor. Sığınmacıları taşıyan bir sonraki uçağın 9 Mayıs tarihinde Almanya'ya inmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ayda 500 sığınmacının bu yolla Almanya'ya gelmesi öngörülüyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşması, Yunan adalarına yasadışı yollardan geçen sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesini öngörüyor. İade edilen her bir sığınmacı karşılığında Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kamplardan bir kişi yasal olarak AB ülkelerine gönderiliyor. Anlaşmaya göre AB Türkiye'deki 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının ihtiyaçları için kullanılmak üzere 3 milyon euro yardım yapmakla yükümlü.