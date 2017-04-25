Türkiye’den AKPM kararına sert tepki...

TC Dışişleri'nden AKPM'nin aldığı Türkiye kararına ilişkin yapılan açıklamada "Siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz. Karar FETÖ gibi terör örgütlerine hizmet etmektedir. Karar art niyetli grupların yeni bir oyunudur" denildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), tüm dünyanın dikkat kesildiği “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” başlıklı raporu oyladı. Başta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki (AB) geleceği ile geçen yıl Mart ayında varılan mülteci anlaşması ve Gümrük Birliği noktasında çok kritik görülen oylama sonucu, Türkiye'nin 2004 yılında tamamladığı ‘denetim süreci'ne geri alınması kararlaştırıldı. AKPM’nin bu kararına hükümetten ilk tepki sert oldu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz. İlişkiler gözden geçirilecek. Karar FETÖ gibi terör örgütlerine hizmet etmektedir. Karar art niyetli grupların yeni bir oyunudur” denildi.

İŞTE BAKANLIĞIN O AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nun 25 Nisan 2017 tarihli oturumunda, 2004 yılından bu yana denetim sonrası diyalog sürecinde bulunan ülkemizin yeniden denetime alınması kararını kınayayarak şu ifadeleri kullandı: “AKPM’de, izlenmesi gereken yerleşik usullerin dışında siyasi saiklerle alınan bu haksız kararı şiddetle kınıyoruz. Ülkemiz PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi en kanlı terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmektedir. Anayasal düzenini ve ulusun varlığını hedef alan tehlikelere karşı, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalarak, gerekli ve orantılı tedbirler almaktadır. Bu bir devletin en temel ödevi ve meşru hakkıdır.

AKPM KARARI STRATEJİK VİZYONDAN YOKSUN BASİRETSİZ BİR TUTUMU YANSITMAKTADIR

Türkiye’nin bir yandan 3,2 milyondan fazla mülteciye kucak açarken ve hain terör örgütleriyle mücadele ederken, aynı zamanda tüm Avrupa’nın ve yakın çevresinin güvenlik ve istikrarına katkı sağladığı unutulmamalıdır. AKPM’deki parlamenterlerin Türkiye’nin Avrupa’nın istikrar ve güvenliğine yaptığı bu katkıları görmezden gelen bu kararı esasen Avrupa’nın üzerinde yükseldiği ortak ve demokratik değerleri hiçe sayan, stratejik vizyondan yoksun basiretsiz bir tutumu yansıtmaktadır.

DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN AKPM’YE YAKIŞMAMIŞTIR

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olarak çağdaş Avrupa ideallerinin ve değerlerinin savunucusu ülkemizin AKPM’deki maksatlı çevrelerin ayak oyunuyla denetime alınması, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden AKPM’ye yakışmamıştır.

AKPM ÜYELERİNİN BAZILARININ TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARINDAN SEÇİLMESİNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Bu maksatlı çevrelerin Türkiye karşıtlığında, günümüz Avrupasında şiddete varan şekilde yayılan yabancı düşmanlığı ve islamofobiye karşı ülkemizin adeta tek başına mücadele vermesi ve mazlumun yanında yer alması da önemli yer tutmaktadır. Sözkonusu çevrelerin etkisi, esasen, ülkemizdeki halkoylamasını gözlemlemeye gönderilen AKPM üyelerinin bazılarının terör örgütü sempatizanlarından seçilmesinde de görülmüştü.

BAŞTA FETÖ OLMAK ÜZERE, BÜTÜN AVRUPA SİSTEMİNE TEHLİKE OLUŞTURAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET EDECEKTİR

Denetime alma kararı bu ard niyetli grupların yeni bir oyunudur. İslamofobiyi, yabancı düşmanlığını körükleyen popülist yaklaşımların etkisinde, dar ve sığ iç siyasi saiklerle hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı esasen siyasi bir operasyondur. Bu karar, başta FETÖ olmak üzere, sadece ülkemiz değil bütün Avrupa sistemine ve değerlerine tehlike oluşturan terör örgütlerine hizmet edecektir.

TÜRKİYE AKPM’DE BU KARARI ALAN PARLAMENTERLERİ AKLI SELİME, SORUMLU BİR DURUŞ SERGİLEMEYE DAVET EDER

Türkiye AKPM’de bu kararı alan Parlamenterleri öncelikle aklı selime, ardından ilkeli bir tutum benimseyerek dünyanın ortak belası olan terör tehditiyle mücadele etmek üzere müşterek tedbirler almaya, yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi sorunlarıyla samimi şekilde mücadele etmeye, iltica ve göç yönetimi konularında insan haklarını gözeten sorumlu bir duruş sergilemeye davet eder.

BU DURUM TÜRKİYE’Yİ AKPM İLE İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMEYE MECBUR BIRAKACAKTIR

Denetim kararı Türkiye’nin, terörist darbe girişimi sonrasında Avrupa Konseyi ile kesintisiz yürüttüğü yapıcı ve samimi diyalog ve işbirliğini de gözardı etmiştir. Bu durum Türkiye’yi AKPM ile ilişkilerini gözden geçirmeye mecbur bırakacaktır.

TÜRKİYE, DEMOKRATİK STANDARTLARA, ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNE BAĞLILIĞINDA KARARLIĞINI SÜRDÜRECEK

AKPM’nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir.”

‘HAKSIZ BİR KARAR’

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de AKPM’nin bu kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada “Adil olmayan yanlış haksız bir karar” dedi.