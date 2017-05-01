Türkiye'den dünyaya 10 milyon lale

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 50 dekarlık tarlada 50 farklı türde üretilen laleler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor.

Lale üretim merkezlerinden, bozkır iklimine sahip Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde 8 futbol sahası büyüklüğündeki tarlada 50 farklı türden lale yetiştiriliyor.

Lalelerin tamamının çiçek açtığı tarlada üretilen 10 milyon lale, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Tarla, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.



Atlas Lale şirketinin sahibi 52 yaşındaki Latif Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır lale yetiştiriciliği ile uğraştığını söyledi.

Hollanda'ya çalışmaya gittiği 1987 yılında, lale yetiştirmeyi öğrendiğini anlatan Ateş, yurt dışında 5 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'de lale üretmeye başladığını dile getirdi.

Ateş, ülke içinde belediyeler, peyzaj şirketleri ve marketlere lale soğanı sattıklarını belirterek, çok sayıda kişiye istihdam sağladıklarını vurguladı.

Toroslar'ın Hacıbaba Dağı eteğindeki 50 dekarlık tarlasına 10 milyon lale ektiğini ifade eden Ateş, yetiştirdikleri lale soğanını yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara sattıklarını ifade etti.

KAYNAK: AA