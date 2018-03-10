Türkiye’den Gelen Su Yeni Bölgelere Verildi

Su İşleri Dairesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin iş birliğinde Alaniçi’nde yapılan proje kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğundaki asbestli boruların yerine HDPE borular döşenerek su hattının yenilendiği de kaydedildi…

Bu arada Türkiye’den gelen su Korkuteli ve Pirhan yerleşim bölgelerine verilmeye başlandı.

Dörtyol’a da şebeke bağlantısının yapılmasının ardından su verilmeye başlanacak.