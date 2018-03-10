HABER KIBRIS

Türkiye’den Gelen Su Yeni Bölgelere Verildi

Su İşleri Dairesi, Alaniçi’nde sağlığı olumsuz etkileyen asbetsli boruların değiştirildiğini açıkladı.

10/03/2018

Türkiye’den Gelen Su Yeni Bölgelere Verildi
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Su İşleri Dairesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi’nin iş birliğinde Alaniçi’nde yapılan proje kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğundaki asbestli boruların yerine HDPE borular döşenerek su hattının yenilendiği de kaydedildi…

Bu arada Türkiye’den gelen su Korkuteli ve Pirhan yerleşim bölgelerine verilmeye başlandı.

Dörtyol’a da şebeke bağlantısının yapılmasının ardından su verilmeye başlanacak.





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TAGS: Su İşleri Dairesi, Alaniçi, haber, kıbrıs
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