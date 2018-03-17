Türkiye'den KKTC'ye gelen haraç çetesine darbe

Türkiye’de bir mafya babası tarafından organize edilerek KKTC’ye gönderilen 13 kişilik haraç çetesinin altı üyesinin yakalanması ile ilgili soruşturma devam ederken, çetenin üç üyesi ile ilgili soruşturma tamamlandı.

“Şiddet tehdidi” suçundan dava okunan Şenol Sofu, Uğur Bayrak ve Nurettin Cihan Hanlıoğlu’nun işlemelerinin tamamlanmasının ardından ülkeden ihraç edilecekleri öğrenildi.

Zanlılar Onur Ergün, İsmail Arer, Ali İncekara dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Mahkemede ifade vermeye karar verdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, mahkemede verdiği ifadede zanlıların “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçundan tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Yalgı Döşenci, polise gelen bilgide zanlıların tehditle bazı iş yerlerinden para almaya çalıştıklarını öğrenmeleri üzerine, Girne’de Ömer Sami Coşar Sokak üzerinde faaliyet gösteren otelin bir odasında tespit edildiklerini söyledi.

Döşenci, otel odasında yapılan aramada yastık kılıfı içinde 1 adet 7.65 mm çapında Vizor marka tabanca bulunduğunu, zanlıların sorguda tabancadan haberleri olmadıkları yönünde ifade verdiklerini kaydetti.

Döşenci, zanlı Onur Ergün’ün mahkemeye çıkarıldığı esnada gönüllü ifade verme talebinde bulunduğunu belirterek 3 gün tutukluluk süresi talebinde bulundu.

HAVADİS - DEVRİM DEMİR