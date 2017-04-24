Türkiye’den Talep Arttı Girne’de Fiyatlar Patladı

Türkiiye’de son yıllarda artan terör olayları ve diğer gelişmeler Türkiye’den KKTC’ye olan talebi artırdı. Özellikle Girne’den gayrimenkul satın alan Türkiyeli vatandaşlar, güvenli olması nedeniyle KKTC’yi tercih etmeye başladı.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan terör olayları, Türkiye’den ülkemize göçü artırdı. Yeni düzene ayak uyduramayan ve terör olaylarından kaynaklı, daha güvenli bir ortamda hayatını sürdürmek isteyen Türkiye vatandaşlarının Girne’den satın aldıkları ev oranında artış gözlemleniyor.

Kaynak: Yeni Bakış / Deniz Abidin / Haberin tamamını Yeni Bakış Gazetesi’nde okuyabilirsiniz