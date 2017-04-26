Türkiye'nin bütün illerinde operasyon başladı

Türkiye genelinde FETÖ operasyonu başladı. Şu ana kadar 803 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyona 8 bin 500 polis katılıyor. Operasyon sürerken 1000 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.