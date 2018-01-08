Türkiye’nin En Başarılı Cam Şişe Firması

Kullanışlı ve geri dönüştürülebilmesi çok daha kolay olan cam ambalajlar, sektördeki birçok meslek grubuna olduğu gibi gündelik hayatlarında ev hanımlarına da fazlasıyla yardımcı olan ürünlerin başında geliyor. Az önce de belirtildiği gibi cam şişelere göre daha pürüzsüz bir yüzeye sahip olan ve geri dönüşümünde sorun yaşanmayan cam ambalajlar, hali hazırda büyük firmalar tarafından üretilmeye devam ediyor. Sektör inanılmaz kalabalık bir hal almış durumda ve yapılan yatırımlar da gerçekten dudak uçuklatıyor. Büyük yatırımlar ile birlikte sektörel kalitenin arttırılması hedefleniyor ve bu hedefe de kısa sürede ulaşılmış durumda.

Cam ambalaj üretimi yapan İstanbul merkezli firmaların yanı sıra İzmir merkezli firmalar da sektörde söz sahibi olmaya devam ediyor. Cam ambalaj üretimi için kullanılan ana malzemenin kum olduğunu biliyor muydunuz? Elbette tek başına yeterli değil ve bu ürünü güçlendirmek adına cam kırıkları ile birlikte soda takviyesi de tercih ediliyor. Isı derecesi oldukça yüksek fırınlarda ısıtma işlemi yapıldıktan sonra şişeye gerçek şekli verilmek adına makinelere gönderiliyor.

Cam ambalaj, son dönemde geri dönüşüm konusunda da çok fazla kullanılıyor ve daha sağlıklı bir üretimin yanı sıra doğaya zarar vermemek adına gerçekleştirilen bu eylem insanlar tarafından da olumlu talepler ile karşılandı. Bu işi iyi yapan firmaların yanı sıra sektöre henüz adım atmış olan yeni firmalar da kısa sürede ayak uydurmayı başarıyor.

Cam Şişe Satışında Güvenilir Adres : Glas Cam

Gerek kurumsal gerekse de bireysel müşterilerine sunduğu uygun fiyat garantisi ile adından sıkça söz ettiren cam ambalaj firması Glas Cam, özellikle yurt dışından temin ettiği çeşitli cam kavanoz ürünlerini ülkemizde uygun fiyatlara sunarak hem son tüketiciye hemde firmalara büyük kolaylıklar sağlıyor. 2015 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutan Glas Cam, İzmir Kemalpaşa'dan tüm Türkiye'ye hizmet veriyor, işte firmanın iletişim bilgileri

Adres : 85 Yıl Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No:65/A1 Kemalpaşa / İZMİR

Telefon : 0 232 886 82 27