Türkiye'ye yolsuzluk raporunda kötü not

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, 176 ülke içinde 75’inci sıraya geriledi. Örgüt, güçlü demokratik kurumların olmadığı ülkelerde yolsuzlukla mücadelenin zorluklarına dikkat çekti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, çarşamba günü yıllık Yolsuzluk Algı Endeksi adlı raporunu yayınladı. Raporda Türkiye, 2016 yılında 176 ülke içinde geçen sene bulunduğu 66'ıncı sıradan bu yıl 75'inci sıraya geriledi.

Yolsuzluk Algı Endeksi'nde ülkeler, yolsuzluk dereceleri ‘sıfır ile en az olan 100 puan' arasında sınıflandırılıyor. Bu hesaplamaya göre Türkiye'nin 2016 yılındaki yolsuzluk derecesi 41 puan olarak belirlendi. Türkiye son beş yıl içinde en düşük puanını aldı. Türkiye'nin 2015 yılında 42, 2014 yılında 45, 2013 yılında 50 ve 2012 yılındaki raporda 49 puan aldığı açıklanmıştı.

Berlin merkezli örgütün başkanı Jose Ugaz, "sadece düşünce özgürlüğü, şeffaflık ve güçlü demokratik kurumların olduğu ülkelerde yolsuzluğa karşı mücadelede başarı sağlanabileceğine” dikkat çekti. Ugaz, Türkiye ve Macaristan gibi otokratik liderlerin iktidara geldiği ülkelerin puanlarının düştüğünü vurguladı.

Kriz bölgelerinde artış

2016 Yolsuzluk Algı Endeksi'nde, kriz bölgelerinde yolsuzlukta artış kaydedildiği açıklandı. Raporda, yaklaşık altı yıl önce Arap ülkelerinde yolsuzlukla mücadele konusunda beklenen aşamanın kaydedilmediği ifade edildi. Örgüt, Ortadoğu'daki mevcut savaş ortamı nedeniyle bu ülkelerin yüzde 90'nının 50 puanın altında kaldığına dikkat çekti. Bu yıl büyük oranda puan kaybeden ülkeler arasında 2022'de FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceği Katar'ın, 2016 yılında listenin 31'inci sırasına gerilediği belirtildi.

2016 Yolsuzluk Algı Endeksi'inde en iyi puanı alan ve yolsuzluğun en az olduğu tespit edilen ülke, üçüncü kez birinciliği Yeni Zelanda ile paylaşan Danimarka oldu. Her iki ülke de 90 puanla yolsuzluğun en az olduğu ülkeler olarak tespit edildi. Almanya 81 puanla bu yıl da yine onuncu sırada yer aldı.

On puanla derecelendirilen Somali bu yıl yine en düşük puanı alarak yolsuzluğun en fazla görüldüğü ülke olarak listenin en sonunda yer aldı. Somali'den sonra 11 puanla Kuzey Kore ve 13 puanla Suriye yolsuzluğun en fazla olduğu tespit edilen ülkeler olarak belirlendi.

Yolsuzluğun siyaset ve ekonomide nasıl algılandığını araştıran Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk Algı Endeksi adlı raporunu bağımsız kurum ve çok sayıda farklı kamuoyu anketinin verileriyle oluşturuyor.