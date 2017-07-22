Türkler tatilde haber okumuyor

Seyahat sitesi momondo.com.tr'nin 23 ülkede gerçekleştirilen araştırması tatildeyken sosyal medyadan kopamadığımızı ortaya koydu. Verilere göre Türklerin yarısından yüzde 64’ü tatil sırasında fotoğraf paylaşmadan duramıyor. Bu orana göre dünyada tatildeyken en çok fotoğraf paylaşımı yapan ikinci ülke Türkiye. İlk sırada ise yüzde 65'le Çin yer alıyor. Tatilde telefon veya tablet gibi cihazlarını tamamen kapatan Türklerin oranı ise yalnızca yüzde 11.

İŞ HAYATI TATİLDE DE DEVAM EDİYOR

Türklerin yarısından fazlası (yüzde 57) tatilde iş ile ilgili aramaları yanıtlamaya devam ediyor. Söz konusu mailler olduğunda ise bu oran yüzde 68'lere çıkıyor. Tatildeyken iş hayatı konusunda en aktif grup 18-22 yaşları arasındakiler. Bu yaş grubundaki gençlerin sadece yüzde 36'sı iş görüşmelerine ara verirken, mailleri yanıtlama söz konusu olduğunda bu oran yüzde 27'ye düşüyor. Tatilde iş ile ilgili konulara mola vermeyi en çok tercih edenler ise 23-35 grubundakiler.

TATİLDE HABERE OLAN İLGİ AZALIYOR

İlgi çeken verilerden birisi de tatilcilerin haberle olan ilişkisini en aza indirmesi. Türklerin yüzde 26'sı “Tatilde kafa dinlemek ve rahatlamak için ne yapıyorsunuz?” sorusuna “Haberleri takip etmiyorum” şeklinde yanıt veriyor. Listenin başında Avusturya (yüzde 27) yer alırken, haberlere ara veren ülkeler arasında Türkiye'yi Fransa (yüzde 25), Rusya (yüzde 24) ve Polonya (yüzde 24) takip ediyor. Tatilde en çok haber okuyan ülke ise yüzde 96'yla Finlandiya.