'Turkuaz' sergisi açıldı

Dernek üyelerinin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Eşi Meral Akıncı da katıldı. İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’ndaki sergi 27 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Nergül Gezer Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin derneğin geleneksel etkinliklerinden biri olduğunu kaydederek, bu yıl seramikçilerin çokça kullandığı “turkuaz” rengini tema olarak seçtiklerini kaydetti.

Başta Kültür Dairesi olmak üzere sergiye sponsor olan kurumlara teşekkür eden Dündar, mavinin her tonunu barındıran Kıbrıs’ta turkuazın da huzuru simgelediğini söyledi.

Dündar’ın konuşmasının ardından seramik sanatçısı Tomrul Tomgüsehan’a seramik sanatına verdiği katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Belgeyi rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan Tomgüsehan’ın kızı aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da daha sonra dernek adına Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’a, Tunçalp da diğer sponsorlara teşekkür belgesi verdi.