Tusk ve Juncker Erdoğan’la görüşme arayışında

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme arayışında olduğu bildirildi.

Associated Press Haber Ajansı, AB liderleri Tusk ve Juncker’in 25 Mayıs’ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme arayışında olduğunu aktardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüşmelerinin ardından, Türkiye ile AB arasında son dönemlerde artan gerilimi azaltmak için çaba göstereceklerini duyurdu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Türkiye’yi siyasi denetime alma kararının ardından Malta’da dün bir araya gelen Avrupalı liderler, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin devamı ile diyaloğun arttırılması kararı almıştı.