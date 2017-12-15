Tutuklamalar başladı

Gazimağusa’da Big Boss isimli barın yakılması ve yangın esnasında içerde uyuyan 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin feci şekilde yanarak yaşamını kaybettiği olayla ilgili polis soruşturmasında dün öğle saatlerinde Girne’de iki kişinin tutuklandığını öğrenildi.

Havadis/Devrim DEMİR

Bir kişinin öldüğü kundaklama olayında 4 araç ta eş zamanlı olarak yakılmıştı. 11 Aralık’ta meydana gelen olayın ardından, Polis Genel Müdürlüğü emri ile olayın faillerinin bulunması için özel bir ekip kuruldu.

Bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Edinilen bilgide olayla bağlantısı olduğu iddia edilen iki kişinin öğle saatlerinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen zanlıların, bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Bir kişi ölmüş, iş yeri ve 4 araç yakılmıştı

Olay önceki gün Gazimağusa’da sabah saat 03.55 raddelerinde Salamis yolu üzerinde meydana geldi. Big Boss isimli iş yerini yakan kişi veya kişiler, iş yerinde uyumakta olan 66 yaşındaki Alirıza Rasekh Foumani’nin ölümüne sebep oldu.

Big Boss isimli iş yerine saat 03.55 sıralarında gerçekleştirilen kundaklama olayı ile eş zamanlı olarak iş yeri eski işletmecilerinden biri olduğu öğrenilen Mehmet Cenk Selin’in kaldığı Truva Sokak’ta bulunan araçlarda yakıldı.

Truva Sokak’ta Umut Ayman’a ait GA 025 plakalı araç tamamen, Kerim

Şener’e ait JV 202 plakalı araç, Ertaç Ercan’a ait ME 259 plakalı araç ile Turan Evran’a HK 667 ait araçlar da kısmen hasar uğradı.