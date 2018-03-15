Adıyaman tütününe başta olmak üzere genel olarak tütüne duyulan ilgi ve gösterilen talep son yıllarda büyük bir artış halindedir. Adıyaman tütünü fiyatları ve sigara fiyatları kıyaslandığında oldukça mantıklı karşılanması gereken bu durumda çiftçilerin üretiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi de rol oynamaktadır. Tütün fiyatları üzerinde gerçekleşen dalgalanmalar yalnızca tüketiciler için değil, tüketiciler için de can sıkıcı bir tablo oluşturmaktadır. Çünkü talebin düşüşünden etkilenen çiftçiler için üretimden elde edilen kazanç da olumsuz şekilde etkilenmekte ve bu nedenle çiftçiler tarafından da fiyatlarda düşüklük, uygunluk ve stabilite yakalanmaya çalışılmaktadır.

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde sigara fiyatlarındaki sık ve yüksek artışlar kişileri tütün kullanımına yönlendirmiş, bazı kişiler ise tadının daha baskın olmasından dolayı tütün kullanımını yeğlemişlerdir. Bu sayede tütün satışı alanı da genişlemiş ve yalnızca ürün değil fiyat çeşitliliği de sunulabilir olmuştur. İnternet sitelerinden online tütün alımı mümkün olabildiği gibi, artık hemen her mahallede açık tütün satışı yapan dükkanlar görebilmek mümkün olmaktadır. Bu dükkanlar ya da satış siteleri içerisinde sigarayı sarmak için ihtiyaç duyduğunuz makaron ya da filtre gibi yan ürünleri de bulabiliyor olmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tütün fiyatları ise ülkemizde bu bitkinin yetiştirilmesine bağlı olarak sigara tüketicilerini şaşırtacak ve bir o kadar da mutlu edecek şekilde düşüktür. Durumu basit bir örnekle açıklamak gerekirse, piyasa 5 liraya aldığınız makaron ve yine 10 liraya alacağınız tütün tahmini olarak günde bir paket sigara içtiğiniz düşünülürse sizin için 10 gün yeterli olabilmektedir.

Elbette bu sayıların hepsi tercih ettiğiniz tütün ya da makarona göre değişiklik gösterir. Yani 15 liraya tütün içerek 10 gün geçirmeniz mümkün olabilirken, sigara için günde 10 lira verdiğinizde bu ücret 100 lira olmaktadır. Kişileri bütçeleri konusunda düşünmeden zevkle içim tadını yaşayabilmeleri için uygun tütün fiyatları dünyasına davet ediyoruz.