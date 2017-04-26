Uber 2020 için 'Uçan araçlara' hazırlanıyor

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, 2020 yılında "Uçan araçlar" ile müşterilerine hizmet vermek için çalışmaların başladığını duyurdu.

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den yapılan açıklamada, şirketin Aurora Flight Sciences adlı firmayı, "Elektrikle çalışan ve dikey kalkış-iniş yapan hava taşıtı" (VTOL) teknolojisi geliştirmek için ortak olarak seçtiği belirtildi.

Söz konusu teknolojinin ilk testinin, geçen hafta başarılı şekilde gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Uber'in 2020 yılı itibarıyla 50 adet uçan aracı teslim alacağının mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uber Mühendislik Direktörü Mark Moore, VTOL teknolojisinin dünya genelinde şehir içi ulaşımı geliştireceğini vurgulayarak, kişilerin ulaşım şeklini dönüştüreceğini ifade etti.