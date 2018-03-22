HABER KIBRIS

UBP-DP, hükümeti döneminde KKTC’de 500 yeni kuyu izni verildi

Yasaya da usule de aykırı

22/03/2018

UBP-DP, hükümeti döneminde KKTC’de 500 yeni kuyu izni verildi
ads
ads

Son UBP-DP, hükümeti döneminde KKTC’de 500 yeni kuyu izni verildi. Büyük çoğunluğu mevzuata aykırı olan kuyu izinlerinin bir kısmında Bakanlar Kurulu imzası var 

 500 İZİN:
 Geçmiş UBP-DP hükümeti Türkiye’den gelen suyla ilgili olarak iki ülke arasında imzalanan protokolün hilafına son 1 yılda 500 yeni kuyu izni verdi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, verilen izinlerin su yönetimini de imkansız hale getirdiğini belirtti

YASAYA DA USULE DE AYKIRI: 
Son hükümet döneminde  verilen kuyu izinlerinin ortak özelliği hem usule hem de yasaya aykırı oluşları. Yasaya göre kaymakamlığın belli bir prosedürle yeni kuyu izni vermesi gerekirken, bu yetki prosedür aranmadan Bakanlar Kurulu tarafından kullanıldı

RANT ARACI: 
Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili, “adrese gönderme” olarak tanımladığı yeni kuyu izinlerinin rant aracı olarak kullanıldığına dikkati çekti. Vadilili, “kuyu izni arazinin değerini arttırdı satışını kolaylaştırdı” ifadesini kullandı

Hasan Düzgün | Havadis | Haberin Tamamı İçin Tıklayın

Bu habere tepkiniz:
TAGS: kktc, kuyu, kuyu izni
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems