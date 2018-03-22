Son UBP-DP, hükümeti döneminde KKTC’de 500 yeni kuyu izni verildi. Büyük çoğunluğu mevzuata aykırı olan kuyu izinlerinin bir kısmında Bakanlar Kurulu imzası var

500 İZİN:

Geçmiş UBP-DP hükümeti Türkiye’den gelen suyla ilgili olarak iki ülke arasında imzalanan protokolün hilafına son 1 yılda 500 yeni kuyu izni verdi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, verilen izinlerin su yönetimini de imkansız hale getirdiğini belirtti

YASAYA DA USULE DE AYKIRI:

Son hükümet döneminde verilen kuyu izinlerinin ortak özelliği hem usule hem de yasaya aykırı oluşları. Yasaya göre kaymakamlığın belli bir prosedürle yeni kuyu izni vermesi gerekirken, bu yetki prosedür aranmadan Bakanlar Kurulu tarafından kullanıldı

RANT ARACI:

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Vadilili, “adrese gönderme” olarak tanımladığı yeni kuyu izinlerinin rant aracı olarak kullanıldığına dikkati çekti. Vadilili, “kuyu izni arazinin değerini arttırdı satışını kolaylaştırdı” ifadesini kullandı

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