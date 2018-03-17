UBP hızlı başladı

Ulusal Birlik Partisi, mevcut belediye başkanlarının tamamına “aday ol” dedi.

Mağusa’da bağımsız aday İsmail Arter’e destek verilecek.

Lefkoşa adayı kesinleşti, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu…

DP de Arter’i destekleyecek.

Girne’de Nidai Güngördü yeniden bağımsız aday.

Büyük ihtimalle DP destekleyecek…

UBP de…

Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar…

İskele’de Hasan Sadıkoğlu aday…

Adanın en başarılı belediye başkanları arasında sayılan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de yeniden aday olacak.

Büyükkonuk’ta gitti- geldi ama… Ahmet Sennaroğlu aday.

Vadili’de Mehmet Adahan…

Paşaköy’de Habil Tülücü…

Aday…

Fuat Namsoy, Lapta’da aday…

Alsancak’ta bağımsız olarak görevine devam eden Fırat Ataser, UBP desteğini de talep ediyor.

Çatalköy’de de düzen bozulmayacak…

Mehmet Hulusioğlu UBP- DP destekli, aday…

İnönü’de kriz var…

MYK, Turgut Çevirgen dedi.

İnönü- Dörtyol- Korkuteli…

Dörtyol’da ikamet eden Ali Öncü’yü, ancak, Dörtyol- Korkuteli’ne hakim bir adayla yeneceğini düşünüyor UBP merkez.

Hem hasan Basri Beycanlı, hem de Beyhan Gürgöze’nin aday olma hevesi UBP tarafından adeta “kursakta” bırakıldı.

Beycanlı’yı bilmem… Ama Gürgöze’nin bağımsız aday olacağını biliyorum.

Yeniboğaziçi’nde, “bağımsız” aday Katip Demir, hem UBP hem de DP’den destek arıyor. Ancak, UBP’nin desteğini talep eden bir diğer isim de Mustafa Zurnacılar. Zurnacılar iyi bir UBP’li ve daha geniş bir kesimin konsensüsü ile bağımsız aday. UBP’nin Yeniboğaziçi kararı merak konusu.

Mehmetçik için adeta aday bolluğu var.

Cenk Şeren, çok istekli.

Hüseyin Cumaoğlu hocamız… uzun süredir hazırlanıyor.

Ali Öğdü de geniş bir destekle adaylığa hazır…

Bir de eski başkanlardan Ziya Tolgan var…

Değirmenlik’te de taliplisi çok…

Düzova Muhtarı Halil Esendağlı, bu kez çok istekli.

Genel merkez henüz bu isimde “ikna” değil.

Gönyeli adayının Mustafa Akyön olduğunu yazmıştık dün…

“Mutlak başarı” istiyor

Hüseyin Özgürgün…

Aynı zamanda parti içi muhalefeti de artıyor.

Risk aldı…

Lefkoşa’da, İnönü’de…

“Üyeye gidilmesi” tekliflerini reddetti.

Lefkoşa’yı uzlaşı ile çözdü.

Hasan Sertoğlu ve Sadık Gardiyanoğlu yan yana yürüyecek.

“Mutlak başarı” diyor Özgürgün…

Neden?

Çünkü, parti içerisinde artan muhalefet, Özgürgün’ün kellesini istemekte…

Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar başını çekmekte…

“Özgürgün yüzünden hükümette değiliz” diyorlar da başka bir şey demiyorlar…

Bu noktadan yola çıkan Özgürgün, “yerel seçim zaferi” ile kurultaya gitmek istiyor.

Bir önceki seçim, önemli belediyeleri kaptırdı…

Akdoğan, Mehmetçik, Dipkarpaz gibi önemli beldeler.

Dahası…

DP ile ortak bir çabayla Çatalköy, Girne, Mağusa gibi yerlerde iktidar kalındı.

Buralarda iktidar devam ederken…

İlk hedef Lefkoşa…

Özgürgün, Sertoğlu’na çok güveniyor.

O kadar ki, ismini tartışmaya açmadı…

Net olan şu…

Hüseyin Özgürgün’ün başarısızlığa tahammülü yok…

Bu yol, Özgürgün’e kurultay kazandıracak sürecin son halkası…

Bunu çok iyi biliyor…