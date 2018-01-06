UBP, seçim öncesi son mitingini yapıyor
06/01/2018
Ulusal Birlik Partisi, yarın yapılacak olan erken genel seçim öncesinde son mitingini Başkent Lefkoşa'da gerçekleştiriyor.
UBP'nin büyük mitingi ülkenin yerli sanatçısı Örge Volkan konseri ile başladı. UBP'liler spor salonunu doldururken, 'tek başına iktidara' şarkısı ile coştu. Miting, Emre Altuğ konseri ile devam edecek
EROĞLU KONUŞTU: "KARAR SİZDE, MÜHÜR ELİNİZDE.
Derviş Eroğlu, konuşmasında şunları söyledi:
"Bu salonda yıllarca sizlerle birlikte oldum. 1975’te başlayan UBP maceram, hala devam ediyor. Bugün onursal başkanınız olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Salonu doldurduk. Ama marifet yarın kurulacak sandıkları doldurmaktır. Yarın sandıkları doldurmaya var mısınız? Ben konuşmamı bitirdim öyleyse… Akşama güneş sandıkları patlatacak.