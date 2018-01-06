UBP, seçim öncesi son mitingini yapıyor

Ulusal Birlik Partisi, yarın yapılacak olan erken genel seçim öncesinde son mitingini Başkent Lefkoşa'da gerçekleştiriyor.

UBP'nin büyük mitingi ülkenin yerli sanatçısı Örge Volkan konseri ile başladı. UBP'liler spor salonunu doldururken, 'tek başına iktidara' şarkısı ile coştu. Miting, Emre Altuğ konseri ile devam edecek