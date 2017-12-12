UBP’de büyük buluşma bu akşam

Ulusal Birlik Partisi’nde bu akşam seçim startı resmen veriliyor. Partinin ülke çapında 7 Ocak seçimlerinde yarışacak adayları bu akşam düzenlenecek etkinlikle kamuoyuna ve partililere tanıtılıyor.

Bu akşamın UBP açısından bir başka özelliği de resmi propaganda süresinin başlamış olması ile birlikte seçim startının verilecek olması.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, bütün partilileri bu akşam Atatürk Kapalı Spor Salonunda Saat:18.30’da yer alacak etkinliğe davet ederken, UBP’nin gerçek gücü ve bütünlüğünün bu akşam sergileneceğini ifade etti.

Özgürgün, tüm ilçelerde seçim için hummalı bir çalışma ortaya koyacaklarını vurguladığı açıklamasında bu akşam yaşanacak Aday Tanıtım Şöleni ile ilk adımı atacaklarını söyledi.

Genel Başkan Özgürgün açıklamasında, UBP’nin tek başına iktidar yürüyüşünün başladığını, bütün partililerin bu ruh ve bilinçle hareket ederek şimdiden 7 Ocak sonrası KKTC’nin güzel geleceği için adımlar atmaya başladığını ifade etti.

UBP’nin bu akşam Saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonunda “Tek Başına İktidar için Bir Oluyoruz” sloganı ile gerçekleştireceği aday tanıtım etkinliğinde ayrıca partinin propaganda şarkısı ve seçim konsepti de kamuoyuna duyurulacak.