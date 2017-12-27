UBP'den Güney Mesarya mitingi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Beyarmudu’nda Güney Mesarya mitingi gerçekleştirdi. Civar köylerden toplanan büyük bir kalabalığa seslenen Genel Başkan Özgürgün 1975’ten beri UBP iktidarlarının Güney Meserya dâhil tüm KKTC’yi aydınlattığını, ülkeye kazandırdıklarının saymakla bitmeyeceğini, özellikle son bir buçuk yılda yapılanlara çok şey eklendiğini vurguladı.

“UBP değerlerine saldırarak oy toplamaya çalışanlara karşı biz yaptıklarımızla oy topluyoruz” diye konuşan ÖzgürgünUBP’nin yaptığı hizmetle oy aldığını ifade ederek “kimseye saldıracak durumumuz yok, çünkü biz yapıyoruz, hizmet veriyoruz. Bunlar konuşsunlar, biz yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı etkinlikte konuşan Genel Başkan Özgürgün, UBP kadrolarının ülkeye aşkla, sevdayla gece gündüz çalışarak hizmet ettiğini, bu gücü kadro ve tabanından aldığını anlattı.

Özgürgün, “Elini taşın altına koyacak tek parti UBP’dir. Bırakıp kaçanların bıraktığı enkazı üçüncü defa devraldık ve şikâyet etmedik” dedi.Türkiye’den gelen suyun tarıma ulaştırabilir noktaya geldiğini de hatırlatan Özgürgün, sağlıkta reforma imza attıklarını, beş hastane projesinin hazır olduğunu, doktor maaşlarının iki katına çıktığını, bu konuda çok yasayı da geçirdiklerini ancak en önemlisi döner sermaye yasasının Cumhurbaşkanına takıldığını ifade etti.

Çiftçinin ve hayvancının sıkıntılarını bildiklerini özellikle belirten Özgürgün, UBP’nin yeni dönemde en büyük gücünün çiftçisi, hayvancısı ve köylüsü olacağını söyledi.

“UBP hükümeti bir buçuk yılda hiçbir zam yapmadı ve bütçede parayı yarattı. Memurumuzu emeklimizi de unutmadık. Üç kez hayat pahalılığı güncelledik. Asgari ücrete de yüzde 30 zam yaptık ve bu da KKTC tarihinde bir ilktir” ifadelerini kullanan Özgürgün, halkın refahının arttığını yeni dönemde daha da artacağını belirtti.

“UBP varsa daima umut vardır. ‘Ne demek umut yok’ diyorlar. Kim umut olmadığını söyledi! Biz hep umut var dedik ve her şey yapılabilir dedik. Yeter ki çalışan, ülkesini düşünen iktidar olsun. Hülyalarla ve nutuklarla ülkeyi kimse sıkıntıya sokmasın. Biz yapacağız, onlar seyredecek. Onlar kırıp dökecek UBP yapacak. Bu ülkede yatırım da vardır gençlik de vardır gelecek de vardır umut da vardır. Bunu gösterdik diye saldırıyorlar. Saldırsınlar dimdik ataktayız” diye konuşan Özgürgün, bir buçuk yılda Lefke’nin ilçe olması gibi devrim niteliğinde işler yaptıklarını da kaydetti.Bir buçuk yılda Sosyal Sigortaları bankalara borç veren bir kurum duruma getirdiklerini, mazot alamaz durumdaki KIB TEK’in yatırım yapacak seviyeye ulaştırdıklarını ifade eden Özgürgün “Yargıda da reformu biz gerçekleştirdik. Yargıç kadrolarını iki katına çıkardık. Maaşlarına yüzde 3 ek tahsisat verdik ve ek mesaiyi ilk kez yargıçlarımıza sunduk. Yargının bile bugün yüzü gülüyor” dedi.