UBP’li kadınlar çay partisinde buluştu

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün’ün himayelerinde, Güzelyurt ve Lefke İlçesi kadın kollarının katkılarıyla çay partisi düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını UBP Güzelyurt İlçesi Kadın Kolları Başkanı Göken Tanaydın yaptı.

Tanaydın, çok çalışarak, birbirlerini kırmadan hedeflerine ulaşacaklarına inanç belirtti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün de Anavatan Türkiye sayesinde refah ve huzura kavuşulduğunu anlattı.

UBP Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu kadınların özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Etkinlikte UBP’nin 50 milletvekili adayının tanıtımı da yapıldı.

Etkinlikte son olarak UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgünkonuştu.

Özgürgün konuşmasında, Güzelyurt’un 42 yıldır KKTC toprağı olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Başbakan Özgürgün, Lefke’ye 42 yıllık hakkının iade edilerek ilçe yapıldığını belirtti.